"Восстанавливаем ножку". Медведева - о своей реабилитации

Российская фигуристка Евгения Медведева восстанавливается после травмы бедра. В сториз своего Инстаграма она опубликовала ролик с реабилитации.

- Восстанавливаем ножку потихоньку, - написала Медведева.

Медведева выступала в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме с травмой бедра. Она набрала 223,80 балла по итогам короткой и произвольной программ и завоевала бронзу чемпионата мира. Золото взяла россиянка Алина Загитова (237,50), серебро у представительницы Казахстана Элизабет Турсынбаевой (224,76)

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