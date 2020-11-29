Воспитанница Плющенко выбрала тренеров, к которым хотела бы попасть на тренировки

Екатерина Рябова из «Ангелов Плющенко» в интервью «СЭ» ответила на вопрос о том, у каких специалистов хотела бы набраться опыта для будущей профессии хореографа:

— После окончания карьеры я бы хотела сходить на тренировки к некоторым тренерам и посмотреть сам процесс, чтобы набраться опыта для дальнейшей работы. Было бы очень посмотреть на тренировки у Этери Георгиевны Тутберидзе, у некоторых специалистов в Эстонии, во Франции, Италии и Канаде. Среди российских — возможно, поехать в Петербург, чтобы посмотреть на тренировки у Алексея Николаевича Мишина и Евгения Владимировича Рукавицына. (Анастасия Плетнева)

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