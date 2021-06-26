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«Восхищаюсь ей каждый день». Фигуристка Бойкова поздравила тренера Москвину с юбилеем

16:37
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Российская фигуристка Александра Бойкова поздравила тренера Тамару Москвину с юбилеем. 26 июня ей исполнилось 80 лет.

«Сегодня свой 20-летний юбилей (от ста!) отмечает наш любимый тренер, наставник и близкий человек — Тамара Николаевна Москвина.

Я правда считаю, что Тамара Николаевна поистине легендарна и восхищаюсь ей каждый день! Безумно благодарна судьбе за то, что она свела меня с Москвиными», — написала Бойкова в Instagram.

Москвина — шестикратная чемпионка СССР по фигурному катанию. В паре с Алексеем Мишиным выиграла серебряные медали чемпионата Европы и мирового первенства. Под ее руководством дуэт Бойкова/Козловский становились чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.

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