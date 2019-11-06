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Воронов пошутил на тему допинга

15:50
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Российский фигурист Сергей Воронов опубликовал в своем Instagram пост, в котором пошутил на тему допинга.

На выложенном в сеть фото Воронов сидит с пробираками в руках . — Мое «любимое» дело после соревнования. Нет мельдония — нет меня в 32, — подписал его 32-летний фигурист.

Воронов — двукратный чемпион России, вице-чемпион Европы-2014 и бронзовый призер чемпионата Европы 2015 года.

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