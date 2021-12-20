Российская фигуристка и тренер-хореограф Бетина Попова и известный телекомментатор Андрей Журанков обсудили состав женской сборной России на олимпийском командном турнире в Пекине. Дискуссия прошла в эфире нового YouTube-канала «СЭ» о фигурном катании «Кваксель».

Журанков: Формирование сборной по итогам чемпионата России — это примерная прикидка на олимпийский командный турнир. Бессмысленно определять тройку, не понимая, какой состав будет на командник. И тут возникает вопрос, кто будет выступать в короткой программе женщин. Потому что главное в ней — тройной аксель.

Попова: Не думаю, что в командном турнире потребуется тройной аксель. Думаю, с чистотой проката та же самая Камила без него спокойно выиграет.

Журанков: А ты считаешь, Камилу надо ставить на командник?

Попова: Да. Я бы ставила Аню и Камилу. Камила эмоционально очень сильная.

Журанков: Ты вообще дружишь с Туктамышевой?

Попова: Ей нужно дать возможность подготовиться! (смеется) Мы сейчас смотрим для Лизы или для сборной? Она может выиграть короткую программу в командном турнире.

Журанков: Запросто. Легко.

Попова: Но ей будет тяжелее в личном турнире.

Журанков: А стоит ли Валиеву ставить в командный турнир? У нас есть две истории — Липницкой в Сочи и Пхенчхан. И вот тут вопрос — будет Этери требовать для двух своих попробовать лед?

Попова: Ане, может быть, и стоило бы дать отдохнуть.

Журанков: А я считаю, что характер Ани гораздо сильнее, чем нервная система Валиевой. Моя пара — Туктамышева и Щербакова.

Попова: А моя вообще — Туктамышева и Трусова!

Подробнее о битве прогнозов Бетины Поповой и Андрея Журанкова на «Квакселе» читайте здесь.