Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар сообщила о беременности. Фигуристка выложила совместное семейной фото и показала живот.

Напомним, ее супругом является Максим Траньков. В 2017 году у них родилась дочь Анжелика.

«Не знаю, что сказать. Думаю, все понятно без слов, — написала Волосожар. - Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила. Нам очень хотелось, чтобы это как можно дольше оставалось нашеи? семеи?нои? таи?нои?. Но в то же время я очень рада, что наконец-то могу поделиться с вами своеи? главнои? и лучшеи? новостью 2021 года. Заранее спасибо всем за поздравления. Обнимаем вас, теперь уже вчетвером».