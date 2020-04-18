Волосожар с трехлетней дочкой приняла участие в популярном челлендже с подушкой

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар вместе с трехлетней дочкой Анжеликой приняла участие в популярном челлендже с подушкой.

— Немного с опозданием, но мы решили поучаствовать в #pillowchallenge, — подписала фотографию Волосожар. — Встречайте новую коллекцию вечерних нарядов.

Ранее в нем в числе прочих также приняли участие олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, Мария Погребняк, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и другие.

Челлендж с подушкой. Жены Погребняка и Жиркова, бонус от Ягудина