Волосожар рассказала, как они с Траньковым вернулись в Россию из США

Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков смогли вернуться из США в Россию. Они покинули Северную Америку из-за напряженной ситуации с коронавирусом.

— Мы дома, — написала Волосожар в Instagram. — Как вы помните, нас сняли с самолета в Нью-Йорке, продержав на взлетной полосе больше 2,5 часов. И все началось заново Багаж, регистрация, так еще сотрудники компании предупредили, что мест на следующий рейс хватит не всем, поэтому среди пассажиров началась паника.

Благодаря Анжелике, мы попали на борт. Семьи с детьми, к счастью, пропускали первыми. Правда с местами в самолете вышла неразбериха.

Когда мы покупали билеты до Москвы, сделали апгрейд эконом-класса до бизнеса, потому что ребенку очень тяжело было уже почти сутки находиться в дороге. Но после замены самолета, нас посадили в эконом-класс, так еще и места оказались не рядом. Анжелику посадили от нас отдельно! Спасибо женщине, которая вошла в наше приложение, и пересела, чтобы мы могли лететь вместе с малышкой. При этом свободные места в бизнесе были. Стюарды отвечали: извините, не положено... Что именно не положено нам так и не объяснили, тем более разница в стоимости приличная, будем разбираться.

Наконец-то родные виды, посадка, все начали готовиться к выходу. Но рано радовались, как говориться. Нам не разрешили выходить из самолета — сначала измерили температуру у всех пассажиров, потом попросили заполнить документы. У одного мужчины была температура 37 и его подробно расспрашивали о самочувствии.

Наконец-то всех выпустили. В аэропорту люди в защитных костюмах, все строго. Нам дали рекомендации, объяснили, что надо оставаться дома, наблюдать за своим самочувствием. Если потребуется выйти из дома, то только в масках и перчатках, даже в магазин. Дали телефоны экстренных служб, куда можно обратиться при появлении первых признаков какого-либо недомогания.

Я счастлива, что мы дома. Будем приходить в себя и отдыхать. Анжелика очень устала в поездке, но мужественно перенесла все трудности.

Что, пора спрашивать, как скоротать время в карантине? Что там интересного онлайн сейчас есть? К тренировкам приступаем?