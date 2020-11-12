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Волосожар оценила Загитову в роли телеведущей

20:33
Евгений Пронин, Татьяна Волосожар и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Алина Загитова. Фото Instagram
Евгений Пронин, Татьяна Волосожар и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар оценила Алину Загитову в роли ведущей шоу «Ледниковый период».

«Алину я знаю еще с ледовых шоу. Мы вместе проводили «Art on Ice» в феврале. По общению я понимаю, что для нее это новый вид деятельности, и она огромная молодец, что на это пошла. Конечно, ей очень тяжело это делать. Иногда спотыкается в словах, и надо работать с ухом... Я у Регины в передаче впервые поняла, что такое работать с ухом и насколько это сложно. Суфлер говорит что-то, ты это тут же должен донести, либо перефразировать, но передать суть, и это безумно сложно», — цитирует Волосожар «Газета.Ру».

«Конечно, поначалу было тяжело давать интервью. Стоишь, думаешь: «Алиночка, давай, говори, мы уже поняли, что ты хочешь спросить!» Главное — дождаться (смеется). Но сейчас уже видно, что она набирается опыта, и получается все лучше и лучше. Алина — большая молодец, что занимается не только фигурным катанием в своей жизни», — заявила Волосожар.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/2020/11/11/a_13356355.shtml

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