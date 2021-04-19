Волосожар оценила форму сборной России для Олимпиады-2020 в Токио

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар оценила новую форму сборной России для Олимпиады 2020 года в Токио.

«Встречают по одежке. И на Олимпиаде тоже. Спортсменам не все равно, какая на них форма. Хочется, чтобы было не только удобно, но и красиво! Хотя, конечно, качество ткани, чтобы она была приятная к телу и хорошо «дышала», аккуратность пошива - очень важны. Это все-таки профессиональная одежда.

Мне нравилась наша форма на каждой Олимпиаде. Но Сочинская особенно запала в душу. До сих пор помню момент, как я ее получаю, как один из самых ярких.

Олимпийская коллекция Tokyo-2020, представленная Zasport, я считаю очень крутая. Лаконично, выдержанно и очень стильно. Я бы с удовольствием пополнила свою коллекцию олимпиек для Игр такой классной кофтой!» - написала Волосожар в Instagram.

14 апреля в Москве была представлена форма, в которой спортсмены сборной России выступят на Олимпиаде-2020 в Токио. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.