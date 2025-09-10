Володин получил немецкое гражданство

Бывший российский фигурист Никита Володин успешно сдал экзамены на знание немецкого языка и натурализацию, после чего получил немецкое гражданство, что дает ему право участвовать в зимних Олимпийских играх. Спортсмен с 2022 года выступает под флагом Германии.

«Для меня лично натурализация значит очень много. Теперь у меня есть второй дом, и мы сможем представлять Германию на предстоящих Олимпийских играх», — приводит официальный сайт федерации фигурного катания Германии слова Володина.

26-летний фигурист выступает в паре с Минервой Фабьен-Хазе. Они являются бронзовыми и серебряными призерами чемпионата мира, чемпионами Европы в 2025 году и победителями финала «Гран-при» ISU в 2024 году.