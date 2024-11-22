Волочкова: «Бумерангом все вернется тем, кто принимал решение о дисквалификации Валиевой»

Российская балерина Анастасия Волочкова в комментарии «СЭ» поддержала фигуристку Камилу Валиеву, которая заявила о желании вернуться в спорт.

«Долгий перерыв? Например, если балерина долго не выходит на профессиональную сцену, а работает в балетном зале — это другая концентрация энергии, выкладка. Естественно, идет потеря формы. Бумерангом все вернется тем, кто принимал решение о дисквалификации», — сказала Волочкова «СЭ».

В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Кроме того, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

22 июля 18-летняя спортсменка впервые публично вышла на лед после решения о дисквалификации, выступив в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».