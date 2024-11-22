Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 16:25

Волочкова — о желании Валиевой вернуться в спорт: «Святое дело! Испытания ее только укрепили»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская балерина Анастасия Волочкова в комментарии «СЭ» отреагировала на слова фигуристки Камилы Валиевой, которая заявила о желании вернуться в спорт после окончания дисквалификации.

«Поддерживаю Камилу в этом! Нужно вернуться в профессиональный спорт. После всего того, что она прошла, вернуться — это святое дело. Она покажет еще больший результат! У нее такая сила воли, такая выдержка... Все эти испытания ее еще больше укрепили. Мне кажется, у нее и есть больше силы и уверенность, что новые победы не заставят себя долго ждать. Она не сидела без дела, участвует в шоу, занимается творчеством», — сказала Волочкова «СЭ».

В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Кроме того, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

22 июля 18-летняя спортсменка впервые публично вышла на лед после решения о дисквалификации, выступив в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Фигурное катание
Камила Валиева
Читайте также
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Кто и как планирует «мир» на Украине. Разбор
Игрок сборной Грузии по водному поло Битадзе временно отстранен из-за допинга
Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год
Захарова сравнила реакцию Зеленского на пуск ракеты «Орешник» с поведением ребенка
Калинская отписалась от Синнера в соцсетях
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чернышев надеется еще долго радовать зрителей в ледовых шоу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости