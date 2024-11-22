Волочкова — о желании Валиевой вернуться в спорт: «Святое дело! Испытания ее только укрепили»

Российская балерина Анастасия Волочкова в комментарии «СЭ» отреагировала на слова фигуристки Камилы Валиевой, которая заявила о желании вернуться в спорт после окончания дисквалификации.

«Поддерживаю Камилу в этом! Нужно вернуться в профессиональный спорт. После всего того, что она прошла, вернуться — это святое дело. Она покажет еще больший результат! У нее такая сила воли, такая выдержка... Все эти испытания ее еще больше укрепили. Мне кажется, у нее и есть больше силы и уверенность, что новые победы не заставят себя долго ждать. Она не сидела без дела, участвует в шоу, занимается творчеством», — сказала Волочкова «СЭ».

В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Кроме того, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

22 июля 18-летняя спортсменка впервые публично вышла на лед после решения о дисквалификации, выступив в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».