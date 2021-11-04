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Волчкова считает, что пока рано определять тройку фигуристок на Олимпиаду

13:29

Четырехкратная бронзовая призерка чемпионатов Европы Виктория Волчкова предположила, кто из нынешнего состава фигуристок может войти в олимпийскую сборную России.

«Так далеко загадывать сложно. Каждая из девчонок будет бороться за победу. Все будет зависеть от того, кто в какой форме подойдет к главным стартам. Важно еще выдержать в плане психологии. Все так и будет», — сказала Волчкова Betonmobile.ru.

Напомним, что 4 ноября стартует третий этап серии «Гран-при» в Италии. В составе сборной России выступят чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Софья Самодурова и дебютантка нынешнего сезона Майя Хромых.

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/volchkova-o-borbe-za-oi-2022-kazhdaya-iz-devchonok-budet-borotsya-za-pobedu

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