Водолазы начали поиски пропавшей фигуристки Горбачевой в Москве-реке

Водолазы начали поиски пропавшей фигуристки Алины Горбачевой на северо-западе Москвы, сообщает РИА «Новости Спорт».

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов вечера. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

По информации Telegram-канала «112», вещи спортсменки обнаружили на пляже на Покровской набережной. Также отмечалось, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером.

Одна из воспитанниц «Чкалов Арены» рассказала, что фигуристок спорткомплекса преследовал странный мужчина на набережной, где в последний раз видели спортсменку.

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