Вместо песни Майкла Джексона сын Плющенко выступит под "Танго Аморе"

Бывший фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что его сын Александр будет выступать под "Танго Аморе" на музыку Эдвина Мартона вместо песни Майкла Джексона Billie Jean.

- В связи со сложившимися обстоятельствами готовим для Сани новый номер для выступлений в Азии - "Танго Аморе", на музыку Эдвина Мартона, - написал Евгений Плющенко в Инстаграме. - В России Саша будет катать программу на музыку Майкла Джейсона 14 апреля на заключительных соревнованиях в этом сезоне. Просьба к СМИ: больше к этой теме не возвращаться.

Ранее стало известно, что сыну Евгения Плющенко запретили выступать с ледовой программой под музыку Майкла Джексона в Европе и Азии. Такая рекомендация была дана в связи с выходом в январе 2019 года скандального фильма "Покидая Неверленд", в котором легендарного музыканта обвиняют в педофилии. Картина основана на воспоминаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, со слов которых Джексон, якобы, склонял их к интиму.