Владимир Путин поздравил Елену Чайковскую с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил заслуженного тренера СССР и России по фигурному катанию Елену Чайковскую с юбилеем. Ей исполнилось 80 лет.

— Профессионал высочайшего класса, энергичный, увлеченный любимым делом человек, вы добились выдающихся успехов на тренерском, наставническом поприще, взрастили целую плеяду талантливых спортсменов — чемпионов Олимпийских игр, других престижных международных соревнований, — говорится в сообщении на сайте Кремля. — Своим творческим, востребованным трудом внесли огромный вклад в развитие победных традиций отечественной школы фигурного катания, в популяризацию этого красивого, зрелищного вида спорта.