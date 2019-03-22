Владимир Путин поздравил Алину Загитову с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в Сайтаме. Серебро завоевала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, бронзу - еще одна россиянка Евгения Медведева.

​- Вы выиграли красиво, технично, уверенно. Откатали всю программу "на одном дыхании", покорили своим блистательным мастерством миллионы болельщиков и зрителей. Такие триумфальные свершения создают спортивную славу нашей страны, - говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.