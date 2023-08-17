Морозов: «Костомаров сделал невозможное, мы ждем его на льду»

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине — 2022 по фигурному катанию Владимир Морозов заявил, что ожидает возвращения Романа Костомарова на лед и совместного выступления с ним в шоу Ильи Авербуха.

«Роман Костомаров — это настоящий спортсмен, боец, для него нет ничего невозможного. Он сделал невозможное. Мы все за него переживаем и поддерживаем. Конечно, ждем его на льду и желаем ему всего наилучшего!» — приводит слова Морозова «Газета.Ru».

10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере. 8 августа он рассказал своим подписчикам, что ему пришли стопы, на которых можно бегать.