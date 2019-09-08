Владимир Морозов: «Ураган чуть было не помешал нам попасть на контрольные прокаты»

Действующие вице-чемпионы мира в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах сборной России отметили, что старались не испортить впечатления о себе после короткой программы.

— Когда ехали на каток, очень хотелось не испортить первого впечатления сказал Морозов. — Максим Траньков приезжает к нам иногда, помогает, поскольку знает, как наши элементы выглядят в идеальном состоянии. Перед вылетом в Россию пришлось менять билеты на самолет, потому что на Флориду надвигался ураган. В итоге прилетели на два дня раньше, тренировались одни, но это как будто даже помогло.

Произвольная программа дуэта в новом сезоне поставлена под «Тe amo» Умберто Тоцци. С начала лета Тарасова и Морозов тренируются в США под руководством Марины Зуевой при участии Нины Мозер. (Екатерина Беспалова)