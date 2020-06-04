Владимир Морозов рассказал о разнице между тренировками в России и США

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, в чем отличия между тренировками в России и в США.

«В плане организации все абсолютно одинаково и там и там, только в плане оплаты разница большая, — цитирует Морозова RT. — В Америке ты платишь почасовую оплату по ставке того специалиста, с которым работаешь, причем частично приходится делать это за свой счет.

Иначе говоря, если инициатива привлечь к подготовке того или иного человека исходит от тебя самого, ты сам за это и платишь. Понятно, что нам очень много помогали регионы, какую-то часть расходов оплачивала Федерация фигурного катания на коньках России, но этого всё равно было недостаточно".

27-летний Владимир Морозов — серебряный призер Олимпиады, серебряный (дважды) и бронзовый призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы, дважды становился серебряным и бронзовым призером европейского чемпионата.