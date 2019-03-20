Владимир Морозов: "Крики Транькова от борта? Было прикольно!"

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выигравшие короткую программу на чемпионате мира в Сайтаме, после выступления отметили роль Максима Транькова в успешности проката.

– Мы катались друг для друга. Для судей, для зрителей, чувствовалась поддержка зала, всем спасибо. Мы довольны. Старались катать в полную силу, отдавая свои эмоции, в то же время немного сдерживая себя, еще завтра целый день. Сегодня мы отдали столько сил, сколько было нужно. Крик Максима Транькова? Конечно, слышали! Мы прямо мимо него проезжали, сказал, отдавайте все силы, нужен эмоциональный взрыв, чтобы закончить программу. Думаю, это помогло, взбодрило. Было прикольно.



Траньков тренирует российскую пару с этого сезона. В короткой программе Тарасова и Морозов показали свой лучший результат сезона (81,21 балла) и обновили мировой рекорд. Действующие чемпионы России опережают ближайших преследователей – китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна – на 1,97 балла.



Тарасова и Морозов никогда в карьере не становились чемпионами мира. В 2017-м они завоевали бронзу, в 2018-м – серебро. (Дмитрий Кузнецов)

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