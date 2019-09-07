Владимир Морозов: «Ездим на пляж три раза в неделю, тренер заставляет»

Действующие вице-чемпионы мира в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Лужниках отметили, что отъезд на тренировки в США стал для них эмоциональной перезагрузкой.

— Наша короткая программа поставлена вся в акценты, в ней нет пустых мест, — рассказал Морозов. — Начало тренировок в США стало для нас эмоциональной перезагрузкой. Много витамина D, на пляж ездим три раза в неделю и сидим в воде по 30-40 минут, тренер заставляет.

Тема короткой программы дуэта в новом сезоне — «Болеро». С начала лета Тарасова и Морозов тренируются в США под руководством Марины Зуевой при участии Нины Мозер. Они представят свою произвольную программу в воскресенье 8 сентября вместе с другими российскими спортивными парами. (Екатерина Беспалова)