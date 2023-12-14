Тренер Данилкина: «С Туктамышевой мы были лучшими подругами. У Лизы карьера удалась, я ею восхищаюсь»

Тренер по фигурному катанию Влада Данилкина рассказала о своей дружбе с Елизаветой Туктамышевой в период спортивной карьеры.

«Мы с Лизой были лучшими подругами. Познакомились на чемпионате мира в Москве в 2011 году. В итоге она ко мне на выходные из Питера в Москву приезжала, ночевала у нас. Потом наши пути разошлись, потому что я закончила свою недокарьеру фигуристки. Когда ты тренируешь, у тебя нет выходных, ты отталкиваешься от графика спортсмена. В том году встретились на этапе в Перми, очень душевно пообщались. Сейчас уже много воды утекло, поэтому близко не общаемся. У Лизы карьера удалась, я ею восхищаюсь. Мы с ней одного года, а она до сих пор катается и прыгает элементы ультра-си. Это здорово. Лиза, ты крутая!» — приводит слова Данилкиной Sport24.

27-летняя Данилкина завершила карьеру в возрасте 17 лет. В октябре 2023 года 26-летняя Туктамышева объявила о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу.