Тренер по фигурному катанию, пятикратный чемпион СССР Валерий Мешков прокомментировал переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Он заявил, что ожидает пополнения своей академии новыми громкими именами.

— Стать тренером по работе с именитыми спортсменами, тем более женщинами, и вот так сразу, как это сделал Евгений Плющенко, я такой пример вижу впервые, — цитирует Мешкова «Собеседник». — Даже Станислав Алексеевич Жук, воспитавший Ирину Роднину и многих других знаменитостей в фигурном катании, говорил, что хороший тренер и хороший спортсмен — две разные сущности. Сам он, кстати, никогда не был олимпийским чемпионом. Не смотря на то, что это был самый гениальный тренер в нашей истории.