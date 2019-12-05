Виктория Васильева: «Перед прокатом тренер всегда говорит: «Вика, давай!»

Российская фигуристка Виктория Васильева после исполнения короткой программы в юниорском Финале «Гран-при» отметила, что перед прокатами ей не помогает похвала.

— После проката тренеры сказали: «Молодец, давай так же дальше», — рассказала Васильева. — Удары кулачками перед прокатом? Это фишка нашей группы, хотя говорят всем разное. Мне — «Вика давай, Вика, давай», потому что какой смысл выходить и катать, если мне будут говорить, что я — молодец?

За прокат короткой программы Васильева получила 68,07 балла и занимает промежуточное пятое место.

Произвольную программу на турнире девушки представят 6 декабря в 18.20 по московскому времени, Васильева выступит первой. (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции