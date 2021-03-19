Виктория Синицина рассказала, что в тяжелой форме переболела коронавирусом

Чемпионка Европы в танцах на льду Виктория Синицина, которая выступает в паре с Никитой Кацалаповым, рассказала, что переболела коронавирусом в тяжелой форме.

— В самом начале сезона у меня возникла проблема с коленом, и я не могла совмещать подготовку к соревнованиям и лечение. Это было бесполезно, — приводит слова Синициной сайт Федерации фигурного катания на коньках России.. — Но собралась с силами, чтобы выступить на первых соревнованиях, но смогла прокатать по сути только ритм-танец, потому что боль была сильной, я не могла ее терпеть, хотя я очень терпеливый человек.

После тех соревнований конкретно занялась лечением, каждый день ходила на ЛФК, процедуры, закачивала колено, и закончила это делать буквально пару недель назад. Сейчас все хорошо. Правильно, что я отнеслась к этому правильно и спокойно.

Все это время мы с Никитой продолжали тренироваться, но я не в полную силу, без привычной нагрузки. И в этот период мне очень сильно помог Никита, который морально поддерживал меня, подталкивал, говорил: «Вика, все нормально, давай, давай, делай потихоньку».

— И когда, казалось, дела пошли на поправку, вдруг ковид. Ты ведь даже в больницу попала. Все так было серьезно?

— Заболела сильно. Было очень плохо. Высокая температура, со всеми вытекающими. Поначалу думала, пройдет, дома отлежусь, вылечусь. Но когда поняла, все намного серьезнее, позвонила Никите, Александру Вячеславовичу (Жулину — прим. «СЭ»). Они сразу сказали: «Скорую вызывай», потому что у меня аж руки сводило, трясло так... Было очень страшно: одна дома, понимаю, что теряю контроль. Не дай Бог и никто не поможет.

В первый раз в жизни в больницу попала. Шесть дней провела там. Потом две недели дома находилась, восстанавливалась.

— Тяжело было после болезни выходить на лед? Фигуристы, переболевшие ковидом, рассказывали, что на первых тренировках тяжело было даже скользить, не то, что элементы пробовать; возникал страх, что ничего не сможешь.

— Я этого не боялась. Единственно, появлялось сильное головокружение, когда вращалась. Голова начинала кружиться, ноги немного подкашивались. Но через 2-3 недели это прошло.