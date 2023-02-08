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Сегодня, 11:35

Синицина поздравила Костомарова с 46-летием: «Желаю тебе бесконечного здоровья»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионка Европы и мира, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Виктория Синицина поздравила Романа Костомарова с 46-летием.

«Дорогой Ромочка, с днем рождения тебя!!! Ты наш чемпион, с боевым характером и силой такой, что многим и не снилось! Ты даже не представляешь, сколько людей молятся за тебя и верят. Поэтому я желаю бесконечного здоровья тебе и сил всем-всем, кто рядом!» — написала Синицина под постом Оксаны Домниной в соцсетях.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений.

Роман Костомаров. СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?
Фигурное катание
Виктория Синицина
Роман Костомаров
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