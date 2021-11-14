Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили с показательным номером на «Гран-при Японии». Видео
11:36
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов на «Гран-при Японии» выступили с показательным номером под песню «My Way» певца Aloe Blacc.
Также пара исполнили фрагмент своего произвольного танца.
По итогам ритм-танца и произвольного выступления Синицина и Кацалапов заняли первое место с результатом 215.44 балла.
Читайте также
Овечкин вдохновил юниора, побившего его рекорд. Во втором матче за сборную 16-летний форвард забил супергол
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю