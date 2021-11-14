Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили с показательным номером на «Гран-при Японии». Видео

11:36
Теги:

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов на «Гран-при Японии» выступили с показательным номером под песню «My Way» певца Aloe Blacc.

Также пара исполнили фрагмент своего произвольного танца.

По итогам ритм-танца и произвольного выступления Синицина и Кацалапов заняли первое место с результатом 215.44 балла.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Овечкин вдохновил юниора, побившего его рекорд. Во втором матче за сборную 16-летний форвард забил супергол
Группа мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши
0