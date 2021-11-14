Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили с показательным номером на «Гран-при Японии». Видео

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов на «Гран-при Японии» выступили с показательным номером под песню «My Way» певца Aloe Blacc.

Также пара исполнили фрагмент своего произвольного танца.

По итогам ритм-танца и произвольного выступления Синицина и Кацалапов заняли первое место с результатом 215.44 балла.