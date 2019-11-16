Победный произвольный танец Синициной и Кацалапова. Они вышли в финал «Гран-при»

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования в танцах на домашнем этапе «Гран-при» в Москве. Синицина и Кацалапов стали победителями второго этапа подряд и вышли в финал серии, который пройдет в Турине в декабре.

В Москве Синицина и Кацалапов получили 126,06 балла за произвольный танец, их итоговый результат — 212,15 балла по сумме двух прокатов.

Гран-при России по фигурному катанию: расписание и трансляции