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Победный произвольный танец Синициной и Кацалапова. Они вышли в финал «Гран-при»

17:42
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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования в танцах на домашнем этапе «Гран-при» в Москве. Синицина и Кацалапов стали победителями второго этапа подряд и вышли в финал серии, который пройдет в Турине в декабре.

В Москве Синицина и Кацалапов получили 126,06 балла за произвольный танец, их итоговый результат — 212,15 балла по сумме двух прокатов.

Гран-при России по фигурному катанию: расписание и трансляции

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