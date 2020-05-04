Виктория Боня поддержала Рудковскую и Плющенко после слухов о психической болезни их сына

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня поддержала семью двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Ранее в СМИ появились слухи о психической болезни их 7-летнего сына Александра.

— Яна! Добро пожаловать в клуб! Ведь я уже давно в этом гнусном котле варюсь, где зависть и ненависть проявляется даже на моего ребенка! Что только не говорили про мою дочь, меня и мою семью! А в глаза мне улыбались, что противнее всего! Я прекрасно понимаю, что это за чувство. Зато сейчас я знаю, кто есть кто. Это хорошо, когда обличается настоящее отношение. Просто Саша слишком хорош и слишком талантлив, больше нет никаких причин! — написала Боня в комментариях.

— Вика, спасибо, в этот раз моя семья приняла решение идти до конца! Ты знаешь меня, я слов на ветер не бросаю! — ответила Рудковская.

— Конечно, знаю! Яна, просто помни, это лишь начало, Саша всегда будет стоять поперек горла у многих, как когда-то стоял Дима Билан, и Женя тоже столкнулся с этим. Ты — сильнейшая женщина, береги свои нервы! Люди не любят успешных, веселых и талантливых! Сил вам, — написала Боня в ответ.