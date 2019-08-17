Виктор Кудрявцев: «Проблемы последнего сезона у Загитовой были связаны с психологическим напряжением»

Член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Виктор Кудрявцев в интервью «СЭ» выразил мнение, что в последнем сезоне у олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой возникали проблемы из-за психологического напряжения.

Загитова выиграла золотую медаль на чемпионате мира-2019 в Сайтаме (Япония) в одиночном катании.

— Это также зависит и от возраста. Медведева выигрывала все турниры, два чемпионата мира — а потом начали сказываться возрастные проблемы, и появились огрехи. Или Загитова — проблемы последнего сезона, на мой взгляд, были связаны именно с психологическим напряжением, обстановкой вокруг. Ей самой не верилось, что она выиграла Олимпиаду в 15 лет! Нервы не выдержали. При этом возрастной переход может стать для нее успешным. Разные фигуристы по-разному его проходят. Но на чемпионате мира она выдержала. Хотя было мнение, что посылать ее не надо, — сказал Кудрявцев. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью с Кудрявцевым читайте — здесь