Выступление Камилы Валиевой в четвертьфинале чемпионата России по прыжкам: видео

Российская фигуристка Камила Валиева вышла в полуфинал чемпионата России по прыжкам среди женщин.

Во время проката в 1/4 финала она чисто исполнила четверной тулуп, каскад из тройных лутца и сальхова, а также тройной лутц и тройной флип. Судьи оценили выступление в 29,28 балла.

Валиева заняла четвертое место из 10 и вышла в полуфинал, который состоится 1 февраля.

25 декабря истек четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. В начале ноября фигуристка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской на «Навка Арене». До отстранения спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе.