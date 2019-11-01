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Видео проката Загитовой на этапе «Гран-при» во Франции

22:05
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Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова представила короткую программу на этапе «Гран-при» во Франции. 17-летняя фигуристка исполнила каскад тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип. Она набрала 74,24 балла и заняла второе место, уступив своей соотечественнице Алене Косторной (76,55).

Загитова является чемпионкой мира-2019 и чемпионкой Европы-2018.

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