Видео проката Загитовой на этапе «Гран-при» во Франции

Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова представила короткую программу на этапе «Гран-при» во Франции. 17-летняя фигуристка исполнила каскад тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип. Она набрала 74,24 балла и заняла второе место, уступив своей соотечественнице Алене Косторной (76,55).

Загитова является чемпионкой мира-2019 и чемпионкой Европы-2018.