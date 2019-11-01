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Видео проката Самарина на этапе «Гран-при» во Франции. Он показал лучший результат в карьере

18:45
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Российский фигурист Александр Самарин занял второе место в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции. 21-летний спортсмен чисто исполнил каскад четверной лутц + тройной тулуп, четверной флип, однако допустил степ-аут на тройном акселе. Самарин набрал 98,48 балла за свой прокат — это его лучший результат в карьере (предыдущий — 91,97 балла на чемпионате Европы-2019).

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