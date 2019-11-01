Видео проката Чена на этапе «Гран-при» во Франции

Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании Натан Чен одержал победу в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции. 20-летний американец чисто исполнил каскад четверной тулуп + тройной тулуп, четверной флип, однако допустил степ-аут на тройном акселе. Чен набрал 102,48 балла за свой прокат.