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Видео проката Чена на этапе «Гран-при» во Франции

18:20
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Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании Натан Чен одержал победу в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции. 20-летний американец чисто исполнил каскад четверной тулуп + тройной тулуп, четверной флип, однако допустил степ-аут на тройном акселе. Чен набрал 102,48 балла за свой прокат.

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