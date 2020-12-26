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Видео произвольной программы Валиевой на чемпионате России

Камила Валиева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России и заняла итоговое второе место. Фигуристка набрала 174,02 балла за свой прокат (254,01 в сумме).

Она сделала каскад четверной тулуп+двойной тулуп, четверной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

Представляем вашему вниманию видео произвольной программы.

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