Видео произвольной программы Валиевой на чемпионате России

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России и заняла итоговое второе место. Фигуристка набрала 174,02 балла за свой прокат (254,01 в сумме).

Она сделала каскад четверной тулуп+двойной тулуп, четверной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц.

Представляем вашему вниманию видео произвольной программы.