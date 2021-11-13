Видео произвольного танца Синициной и Кацалапова на «Гран-при Японии»

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли этап «Гран-при» в Японии.

За произвольный танец под второй концерт Рахманинова пара получила 129,11 балла (общая сумма — 215,44).

Второе место по итогам этапа заняли Мэдисон Чок и Эван Бэйтс из США (210,78). На третьей строчке — Лила Фир и Льюис Гибсон из Великобритании. Еще одна российская пара, Софья Шевченко/Игорь Еременко заняла девятое место (160,13).