Видео нового номера Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию-2018 Алина Загитова выступила вне зачета в шоу «Ледниковый период». 18-летняя фигуристка в этом сезоне телепередачи выступает в роли телеведущей вместе с олимпийским чемпионом-2002 Алексеем Ягудиным.

В финальном выпуске шоу Загитова презентовала новый показательный номер. Спортсменка каталась под песню «Will I Make It out Alive» в исполнении Томми Профитта и Джесси Эрли.

Последний раз в официальных соревнованиях Загитова выступала в декабре 2019 года в финале «Гран-при» (шестое место). 13 декабря она объявила о приостановке карьеры. Летом Загитова приняла участие в сборах национальной команды, была включена в ее состав на сезон-2020/21. Однако позднее она отказалась от участия в контрольных прокатах сборной ради съемок в «Ледниковом периоде».

Победителем нового сезона шоу стали актриса Ольга Кузьмина и многократный призер чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Александр Энберт.