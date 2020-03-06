Видео короткой программы Валиевой на юниорском чемпионате мира

Россиянка Камила Валиева лидирует по итогам короткой программы в состязаниях девушек на юниорском чемпионате мира.

За свой прокат она получила 74,92 балла, что является рекордом юниорских чемпионатов мира.

Она улучшила результат россиянки Анна Щербаковой, которая в 2019 году за короткую программу получила 72,86.

Юниорский рекорд мира принадлежит еще одной россиянке Алене Косторной, которая в финале юниорского «Гран-при» получила 76,32.

Представляем вашему вниманию видео проката.