Видео короткой программы Валиевой на юниорском чемпионате мира
20:36
Россиянка Камила Валиева лидирует по итогам короткой программы в состязаниях девушек на юниорском чемпионате мира.
За свой прокат она получила 74,92 балла, что является рекордом юниорских чемпионатов мира.
Она улучшила результат россиянки Анна Щербаковой, которая в 2019 году за короткую программу получила 72,86.
Юниорский рекорд мира принадлежит еще одной россиянке Алене Косторной, которая в финале юниорского «Гран-при» получила 76,32.
Представляем вашему вниманию видео проката.