Видео короткой программы Трусовой на чемпионате России в Челябинске

Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова чисто выступила в короткой программе на чемпионате России, однако показала только четвертый результат.

Фигуристка набрала за свой прокат 75,76 балла. Она сделала двойной аксель вместо тройного, который пробовала ранее, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп.

Представляем вашему вниманию видео короткой программы Трусовой.