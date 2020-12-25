Видео короткой программы Трусовой на чемпионате России в Челябинске
Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова чисто выступила в короткой программе на чемпионате России, однако показала только четвертый результат.
Фигуристка набрала за свой прокат 75,76 балла. Она сделала двойной аксель вместо тройного, который пробовала ранее, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп.
Представляем вашему вниманию видео короткой программы Трусовой.
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