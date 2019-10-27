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Видео чистого проката Евгении Медведевой на «Гран-при Канады»

01:11
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Российская фигуристка Александра Трусова выиграла «Гран-при Канады», Евгения Медведева стала пятой. Она чисто исполнила произвольную программу, выполнив все заявленные прыжки: тройной лутц, каскад тройной сальхов + тройной риттбергер, тройной флип, двойной аксель, каскад двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп, каскад тройной флип + двойной тулуп, а также тройной риттбергер.

Медведева набрала в сумме 209, 62 балла и поднялась на одну позицию после неудавшейся короткой программы.

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