Видео чистого проката Евгении Медведевой на этапе «Гран-при» в Канаде

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла этап «Гран-при» в Канаде, Евгения Медведева стала пятой. Она чисто исполнила произвольную программу, выполнив все заявленные прыжки: тройной лутц, каскад тройной сальхов + тройной риттбергер, тройной флип, двойной аксель, каскад двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп, каскад тройной флип + двойной тулуп, а также тройной риттбергер.

Медведева набрала в сумме 209, 62 балла и поднялась на одну позицию после неудавшейся короткой программы.