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«Видел, как ее «разорвало» на прыжке. Это очень серьезная травма». Жулин — о повреждении Усачевой

Жулин рассказал о степени серьезности травмы Усачевой
12:14
Дарья Усачева. Фото ISU
Дарья Усачева. Фото ISU
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Тренер Александр Жулин рассказал, что стал свидетелем травмы российской фигуристки Дарьи Усачевой на этапе «Гран-при» в Японии.

«Я сидел на этой разминке, видел, как ее «разорвало» на флипе. Девчонка получила очень серьезную травму, я ей желаю только добра и здоровья. Девочка потрясающая, очень талантливая, я думаю, у нее всё будет хорошо», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Жулина.

Усачева получила травму правого бедра на раскатке перед короткой программой. 15-летняя россиянка была вынуждена сняться с соревнований из-за повреждения.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211113/usacheva-1758895571.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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