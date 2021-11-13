Тренер Александр Жулин рассказал, что стал свидетелем травмы российской фигуристки Дарьи Усачевой на этапе «Гран-при» в Японии.

«Я сидел на этой разминке, видел, как ее «разорвало» на флипе. Девчонка получила очень серьезную травму, я ей желаю только добра и здоровья. Девочка потрясающая, очень талантливая, я думаю, у нее всё будет хорошо», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Жулина.

Усачева получила травму правого бедра на раскатке перед короткой программой. 15-летняя россиянка была вынуждена сняться с соревнований из-за повреждения.