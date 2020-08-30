Вице-президент ISU: «Состоятся ли этапы «Гран-при»-2020/21? Пока это только надежда»

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с календарем ISU.

— Соперничество между Аленой Косторной, Александрой Трусовой и Анной Щербаковой в новом сезоне выйдет на новый уровень?

— Важнее понять, в каком виде состоится новый сезон. Может оказаться, что им негде будет соревноваться. Пока мы надеемся, что такая возможность все-таки будет. Они встретятся, будут хорошо кататься, но пока это только надежды.

— Из-за пандемии этапы «Гран-при» пройдут в виде национальных соревнований, организованных местной федерацией. На ваш взгляд, интерес к этапам в новом формате будем по-прежнему будет высоким?

— Если мы сумеем провести этапы «Гран-при» — это будет очень хорошо. Намного лучше, чем бы ISU вовсе отказался от этой идеи. Насколько они будут интересны — будет зависеть от состава участников, кто доедет, кто заявится. Это же все будет зависеть от многих факторов.

— А фигуристам будет тяжело соревноваться в таких условиях, по сути мы получим два чемпионата России.

— Спортсмен когда выходит на официальный прокат, в первую очередь, он борется с собой. Старается откататься максимально хорошо. (Тимур Ганеев)