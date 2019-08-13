Вице-чемпионы в танцах на льду Синицина и Кацалапов начнут сезон-2019/20 на мемориале Ондрея Непелы

Действующие вице-чемпионы мира и чемпионы страны Виктория Синицина и Никита Кацалапов начнут новый сезон с выступления на мемориале Ондрея Непелы, сообщают "РИА "Новости" со ссылкой на тренера дуэта Александра Жулина.

Соревнования пройдут в Братиславе с 19 по 21 сентября. До этого пара выступит на контрольных прокатах сборной России в Москве 7-8 сентября, которые пройдут в"Лужниках", там же выступят Алина Загитова, Медведева, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.