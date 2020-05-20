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«Везде номер один». Загитова получила водительское удостоверение

17:21
Алина Загитова. Фото instagram.com
Алина Загитова. Фото instagram.com
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Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в Instagram. 18-летняя российская спортсменка сообщила, что получила водительские права.

18 мая Загитовой исполнилось 18 лет. Водительское удостоверение ей выдали в Управлении ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

«Ура! У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, у меня была возможность учить правила онлаийн между тренировками», — написала в Instagram Загитова.

«Везде номер 1», — отреагировал в комментариях подписчик фигуристки.

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