«Везде номер один». Загитова получила водительское удостоверение

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в Instagram. 18-летняя российская спортсменка сообщила, что получила водительские права.

18 мая Загитовой исполнилось 18 лет. Водительское удостоверение ей выдали в Управлении ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

«Ура! У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, у меня была возможность учить правила онлаийн между тренировками», — написала в Instagram Загитова.

«Везде номер 1», — отреагировал в комментариях подписчик фигуристки.