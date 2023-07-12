Ветлугин заявил, что предсезонные сборы веют ностальгическими воспоминаниями детских лагерей

Бронзовый призер финала Кубка России 2022 года по фигурному катанию Матвей Ветлугин рассказал о своем отношении к предсезонным сборам.

«Можно ли сказать, что сборы — это самая рутинная и неинтересная часть в жизни каждого профессионального спортсмена? Рутинная — определенно. Неинтересная — не согласен. Все-таки все эти сборы команд, на которых мы находимся с тренерами, со своими одногруппниками, веют ностальгическими воспоминаниями детских лагерей. Вечерние посиделки, совместные походы в столовую, рестораны — это, конечно, придает определенные силы, чтобы пережить этот сложный этап рутиной работы, а также дает нам какие-то эмоции, подпитку. Раньше, конечно, я после тренировки мог пойти и поиграть еще в настольный теннис, футбол, баскетбол. В Кисловодске потрясающая база — есть возможность практики во многих видах спорта. Однако сейчас столько сил отнимало, что, конечно, для меня было предпочтительно просто полежать и восстановить свои силы после тренировки. А так возможностей, чтобы поиграть, было предостаточно. И некоторые этой возможностью пользовались. Преимущественно ребята из младшей группы», — приводит слова Ветлугина Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Ветлугин занял пятое и шестое места на этапах Гран-при России, но несмотря на это стал участником финала Гран-при. По сумме двух программ фигурист занял 11-е место.