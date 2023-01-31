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Сегодня, 19:42

Ветлугин рассказал о тренировках в группе Мишина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Фигурист Матвей Ветлугин рассказал о тренировках в группе Алексея Мишина.

«Алексей Николаевич царствует на троне атмосферы легкости и непринужденности в нашей группе. Поэтому все катаются долго, с удовольствием и с максимальной преданностью своему делу. У нас все всегда легко, весело, с юмором, иронией. Причем шутить могут и фигуристы друг с другом, и тренер со спортсменом и спортсмен с тренером», — приводит слова Ветлугина Sport24.

Макар Игнатов выиграл короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга. За свой прокат он получил 105,08 балла. Второй результат показал Ветлугин, который получил 101,60 балла. Третьим стал Глеб Лутфуллин (97,15).

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-01-31-vetlugin-mishin-tsarstvuyet-na-trone-atmosfery-legkosti-i-neprinuzhdennosti-vse-katayutsya-dolgo-i-s-udovolstviyem
Фигурное катание
Матвей Ветлугин
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