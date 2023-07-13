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Сегодня, 02:20

Ветлугин: «Завершение карьеры Туктамышевой будет таким же неожиданным, как гибель королевы Елизаветы II»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бронзовый призер финала Кубка России 2022 года Матвей Ветлугин поделился мнением о карьере Елизаветы Туктамышевой. Она готовится к своему «сотому» сезону.

«У нее философское отношение к тренировкам, к фигурному катанию в целом. Не как к главному и единственному занятию всей своей жизни, от которого будет зависеть все дальнейшее существование и настроение. Это лишь часть нашей повседневной жизни, рутины. На сборах в Новогорске перед чемпионатом России мы праздновали день рождения Лизы и каждый, конечно, произнёс слово. Тогда Алексей Николаевич сказал: «Ребята, вы должны понимать этот момент и радоваться тому, что можете сейчас выступать и тренироваться вместе с Лизой. Вы живете в один период с человеком-долгожителем в спорте по нынешним меркам».

Завершение ее карьеры будет таким же неожиданным, как гибель королевы Елизаветы II. Она была так долго на троне Великобритании, что это казалось чем-то естественным и должным. Также и карьера Лизы. Есть ощущение как будто она всегда каталась и будет кататься», — цитирует Metaratings.ru Ветлугина.

Свою первую медаль на чемпионате России Туктамышева выиграла в 2009 году в возрасте 12 лет. В октябре 2011 года фигуристка выиграла первый для себя международный взрослый турнир — этап Гран-при Skate Canada.

Источник: https://metaratings.ru/news/vetlugin-est-oshushenie-budto-tuktamysheva-vsegda-katalas-i-budet-katatsya-265532/
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Матвей Ветлугин
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